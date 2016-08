Blutreserven: Die Lage ist nach den Sommerferien prekär

Vermischtes

Die freien Tage im Sommer erfreuen zwar die Bürger, sind jedoch für die Blutreserven der Spitäler eine massive Belastung. Denn vielen ist nicht bewusst, dass sie nach den Ferien oft monatelang nicht mehr spenden dürfen.

Die Sommerferien sind für die Daheimgebliebenen oftmals schwerer als für die Reisevögel, die ins Ausland fliegen. So auch für die Blutspende-Organisationen. «In den Sommermonaten haben wir ­immer die grösste Blutknappheit, weil alle potenziellen Spender in den ­Ferien sind», erklärt Claus Werle, Leiter des Blutspendemanagements im Blutspendedienst Zentralschweiz. Das ­Problem ist aber mit der Heimkehr der Reisenden noch nicht gelöst. Aufgrund strenger Auflagen zum Blutspenden können viele Leute nach ein paar ­erholsamen Tagen im Ausland nicht fürs Blutabzapfen zugelassen werden, da sie sich in Risikogebieten aufgehalten haben. Besonders Asien und tropische Länder sind davon betroffen. So werden viele nach den Ferien für drei bis sechs Monate gesperrt. (teu)

