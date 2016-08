Xhaka und Co. zu Gast in Ausserschwyz

Sport

Seit gestern logiert die Schweizer Fussballnationalmannschaft wieder im Panorama Resort & Spa in Feusisberg. Doch zum Wellnessen sind die Schweizer Fussballstars nicht gekommen.

Das Team von Vladimir Petkovi? will sich auf der Chrummen in Freienbach auf das WM-Qualifikationsspiel am 6. September gegen Portugal vorbereiten. Vor den intensiven Trainingstagen diese Woche machten die Fussballer aber halt im Peterswinkel in Lachen. Dort fanden gestern Abend die Swiss Football Awards statt.

Ausführlicher Bericht in der Ausgabe vom Dienstag