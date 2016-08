Günstiger und noch sauberer: Strompreise verheissen Gutes

Wirtschaft

Per 2017 beliefern die EW Höfe AG und die Energie March Netze AG Ausserschwyzer Strombezüger im Grundangebot mit Elektrizität aus reiner Sonnenenergie respektive Wasserkraft.

von Tatjana Kistler



Die Strompreise sinken grösstenteils – diese Nachricht kursiert dieser Tage national und entspricht auch der Entwicklung der Höfner Stromtarife. Auch die Einkaufspreise der Energie March ­Netze AG, welche die Werke der March beliefert, versprechen freudige Nachrichten. Erfreut zeigen sich die Netz­betreiber allerdings auch, langfristige Ziele in Sachen Bundesstrategie 2050 zeitig erreichen zu können. Denn die Stromversorgung in der Schweiz soll langfristig gesichert werden. Etappenweise soll der Stromverbrauch von Herr und Frau Schweizer minimiert werden. Auch auf die Kernkraftwerke soll mittelfristig verzichtet werden. Bis im Jahr 2029 sollen alle Kraftwerke vom Netz verschwunden sein. Der Bundesrat will erneuerbare Energien fördern. Zusätzlich soll in Gebäuden, mit Geräten und im Verkehr effizienter mit Energie umgegangen werden. ­Einzelne Unternehmen wie die EW ­Höfe AG versorgen ihre Strom­kunden mit Grundversorgung bereits ausschliesslich mit Strom aus erneuerbaren Energien. «Zudem besteht die Möglichkeit, Wasser- und Solarstrom aus regionaler Produktion zu beziehen», so das Unternehmen.

Märchler Strom ab 2017 aus reiner Wasserkraft

Aber auch die Aktionäre der Energie March Netze AG – die Elektrizitätsversorgung Altendorf AG, die EW ­Lachen AG sowie die ­Gemeinden Innerthal, Vorderthal, Tuggen, ­Wangen, Galgenen, Schübelbach und Reichen­burg mit ihren Elektrizitätswerken – setzen ein Zeichen zur Unterstützung von Bund und Kanton, im Bestreben, die heimische Wasserkraft zu fördern und deren langfristigen Ausbau zu ermöglichen: «Ab 1. Januar werden die Strom­kunden im Bezirk March im Grund­angebot mit Strom aus 100 Prozent Schweizer Wasserkraft versorgt», heisst es bei der Energie March Netze AG.

Ausführlicher Bericht in der Printausgabe