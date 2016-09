Die Schule besser vermarkten

Vermischtes

Die Gemeinde Wollerau macht vermehrt aktiv Werbung für ihr Bildungsangebot bei zugezogenen Eltern aus dem Ausland. Deren Kinder sollen künftig besser im Dorf integriert sein. Die Gemeinde ist überzeugt: Am besten gelingt dies mithilfe der Volksschule.

Der Gemeinderat hat es Schwarz auf Weiss: Die Qualität der Primarschule Wollerau wird als gut bis sehr gut eingestuft. Dies hat eine Umfrage zutage gebracht. Ausserdem sind die Befragten der Meinung, dass sich das öffentliche Bildungsangebot durchaus mit dem Angebot der Privatschulen messen kann. Zu verstecken braucht sich die Gemeinde mit ihrer Primarschule also nicht. Das bestärkt den Gemeinderat in seiner Absicht, mit verschiedenen Werbemassnahmen vermehrt auf die öffentliche Schule aufmerksam zu machen. Er hat eine ganz bestimmte Zielgruppe vor Augen: Eltern – meist Zuzüger aus dem Ausland –, die vorhaben, ihr Kind auf eine Privatschule zu schicken.

Weshalb Eltern das tun, dafür gibt es verschiedene Gründe. Die einen stammen aus einem Land, in dem die öffentliche Schule einen schlechten Ruf hat. Dieses Bild wird auch auf die öffentlichen Schulen in der Schweiz übertragen. Oder aber es sind Eltern, deren Schulwahl habituell motiviert ist: Sie waren als Kind selbst schon auf einer Privatschule, und sie ziehen es gar nicht in Erwägung, ihr Kind in die öffentliche Schule zu schicken. Ausserdem sind Zuzüger nicht selten schlecht über das öffentliche Schulwesen in der Schweiz informiert.

Genau hier setzt die Gemeinde den Hebel an: Aufräumen mit Vorurteilen und Eltern besser informieren. Match-entscheidend ist der richtige Zeitpunkt. Denn sind die Kinder erst einmal in einer privaten Bildungseinrichtung eingeschult, ist es schwierig, ihre Eltern zu einer Umkehr zu bewegen. Die Gemeinde Wollerau versucht deshalb, die Eltern dann für die Volksschule zu sensibilisieren, wenn sie sich noch in der Entscheidungsfindungsphase befinden. Die Idee scheint tatsächlich zu funktionieren. Es kommt vor, dass Eltern umschwenken und der öffentlichen Schule den Vorzug geben. (cla)

