Politik

Gipfeltreffen am Podium

Mit kernigen Voten meldete sich Financier Martin Ebner am Podium zur Steuergesetzrevision zu Wort. Er forderte Finanzdirektor Kaspar Michel zum Kontern heraus, es folgte ein überraschender Schlagabtausch.

Die Diskussion über die Abstimmung über die Teilrevision des Schwyzer Steuergesetzes, die am 25.?September stattfindet, nimmt eine spektakuläre Wende. Nebst den Komitees, die dafür, respektive dagegen sind, melden sich neu auch Personen wie Martin Ebner zu Wort. Er bezeichnete am Podium vom Donnerstag im Erlenmoos in Wol­lerau die Vorlage als «unausgegoren» und fügte an: «schon in zwei Jahren wird man von einem Schildbürgerstreich sprechen.» Solche Vorwürfe konnte der direkt angesprochene Regierungsrat Kaspar ­Michel, der ebenfalls im Publikum sass, nicht hinnehmen. Er anerkannte, dass der Rechnungsabschluss des Kantons voraussichtlich auch in diesem Jahr besser als budgetiert ausfallen werde. «Aber das löst das grundsätzliche Problem nicht», fügte er an. Der Kanton habe als Bindeglied zwischen Bund und Gemeinden Aufgaben zu übernehmen, die man sich nicht aussuchen könne. Sein Fazit: «Ich bin gespannt auf neue Rezepte, wenn die Vorlage abgelehnt wird.» Es stellte sich heraus, dass die ­höhere Vermögenssteuer zum Knackpunkt werden dürfte. Interessant ist die neue Zusammensetzung der Befürworter und der Gegner, die nun Unter­stützung der «Reichen» bekommen. Mehr in der Printausgabe vom Montag.