Beim Forum der Schweizer Geschichte brennt ein Schacht

Boulevard

Aus einem Abluftschacht beim Forum der Schweizer Geschichte in Schwyz drangen gestern Nachmittag Rauch und Flammen. Bild kaposz

Am Sonntagnachmittag kurz nach 17 Uhr gingen auf der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz mehrere Meldungen ein, dass aus einem Schacht beim Gebäude Forum der Schweizer Ge-schichte starker Rauch dringt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz drangen Rauch und Flammen aus einem Abluftschacht des Gebäudes. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch eindämmen. In der Folge wurden die Räume des Gebäudes mit Lüfter vom Rauch befreit. In den Ausstellungsräumen des Forums der Schweizer Geschichte entstand nach bis-herigen Erkenntnissen kein Brandschaden.

Insgesamt standen rund 75 Personen von der Feuerwehr, vom Rettungsdienst Schwyz, dem präventiv aufgebotenen Sanitäts-Ersteinsatz-Element (SEE) und der Kantonspolizei Schwyz im Einsatz.

Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weshalb der Brand ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. (kaposz)