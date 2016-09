Vermischtes

Gross und Klein zog es an die Lachner Chilbi

Ein kleiner Junge fährt Feuerwehrauto, ein Mädchen reitet auf einem Zebra, und Teenies stehen Kopf – das alles gibt es nur an der Chilbi. Gross und Klein – Lachner, Heimweh-Lachner und Auswärtige – zog es am Wochenende an die Chilbi im Märchler Bezirkshauptort. Und für jeden wurde etwas geboten. (il)