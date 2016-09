Bei Matura klafft der Stadt-Land-Graben

Vermischtes

Wer macht eine Lehre, wer die Matura? Das hängt nicht zuletzt auch vom Wohnort ab. Es gehen deutlich mehr Höfner und Küssnachter als Schwyzer ans Gymnasium.

von Laura Inderbitzin



Matura oder Lehre: Vor dieser Frage stehen Jugendliche, die auf der Suche nach ihrem Traumberuf sind. Rund 20 Prozent der Jugendlichen in der ganzen Schweiz entscheiden sich für den gymnasialen Weg. Zwischen den Kantonen gibt es aber grosse Unterschiede: Während es in Genf rund 28 Prozent sind, machen in den Schwyzer Nachbarkantonen Glarus und Uri nur 12 beziehungsweise. 15 Prozent die Matura. Auch der Kanton Schwyz hat eine unterdurchschnittliche Quote: 18 Prozent der Jugendlichen besuchen hier das Gymnasium.

