Die Hälfte der Räume von «Wollerau Park» ist verkauft

Vermischtes

Wo früher in Wollerau das Ibico-Gebäude gestanden hatten, wurde gestern der Grundstein für die neue Überbauung «Wollerau Park» gelegt. Anfang 2018 sollen die ersten Mieter einziehen.

Schon bald ziert Wolleraus Dorfbild eine neue Überbauung: Gestern wurde an der Etzelstrasse die Grundsteinlegung des Bauprojekts «Wollerau Park» gefeiert. Eigentlich hatte die Peach Property Group AG aus Zürich, deren Tochterfirma WSZ Residental Developement AG die Bauherrschaft innehat, an diesem Standort einst 18 Eigentumswohnungen im Luxussegment unter dem Namen «Yoo Wollerau» geplant.

Weil diese aber nur wenige Interessenten anlocken konnten, wurde das neue Projekt «Wollerau Park» aufgegleist – mit 46 Lofts, Wohnungen und Lagerräumen zu deutlich günstigeren Preisen. So ist etwa eine 114 Quadratmeter grosse 2,5-Zimmer-Wohnung für

1,1 Millionen Franken zu haben.

«Der Markt hat sich verändert»

Bereits die Hälfte der Objekte ist laut Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG, bereits verkauft. «Ich freue mich sehr über diesen Erfolg. Das zeigt, dass das neue Konzept funktioniert.» Traurig über das Scheitern von «Yoo Wollerau» sei er nicht. «Der Markt hat sich verändert, so auch die Nachfrage. Dem haben wir uns angepasst.» Wolfensberger hofft nun, mit der neuen Überbauung, für die das Land von einer Gewerbe- und Industrie- in eine Wohnzone umgezont worden ist, ­Leben und Qualität ins Quartier zu bringen. So sei bereits eine Wohnung an eine Familie mit Kindern verkauft worden.