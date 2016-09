Dank Hinweisen aus der Bevölkerung zwei Männer verhaftet

Boulevard

Am Freitagmorgen erhielt die Kantonspolizei Schwyz aus Freienbach die Meldung, dass sich ein Mann im Bereich Waldeggstrasse komisch verhalte und sich verstecke, sobald sich ein Auto nähere.

Bei der Fahndung nach dem Unbekannten konnte die Kantonspolizei Schwyz beim Sportplatz einen 22-jährigen Kosovaren anhalten. Erste polizeiliche Abklärungen ergaben, dass er in den vergangenen Tagen in zwei Gebäude im Bereich des Sportplatzes in Freienbach eingebrochen war. Die Kantonspolizei Schwyz klärt nun ab, ob der Beschuldigte für weitere Straftaten infrage kommt.

Gegen 10.45 Uhr erhielt die Kantonspolizei Schwyz aus Sattel die Meldung, dass soeben versucht worden sei, in ein Haus an der Zingelstrasse einzubrechen, und der Täter mit einem Fahrrad geflüchtet sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei rund 45 Minuten später den Mann in Sattel festnehmen. Die Überprüfung des 46-jährigen Serben ergab, dass er im Jahr 2015 wegen Vermögensdelikten mit einer zehnjährigen Einreisesperre belegt worden war. Die Strafuntersuchungsbehörden prüfen nun, ob der Verhaftete für weitere Delikte infrage kommt. (kaposz)