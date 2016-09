Zweite Hälfte liess diesjährige Badesaison nicht «absaufen»

Vermischtes

Im Frühsommer kam es zu mehreren starken Regenfällen, die den Badibetreibern zu einem schlechten Start in die Badisaison 2016 verhalfen. Dank der zweiten Hälfte sind die Betreiber trotzdem zufrieden.

von Svenja Marocchini

Noch ein letztes Mal in den See hechten und die Sonnenstrahlen geniessen, bevor herbstliche Temperaturen die Schweiz er­reichen. Das ist laut Wetterbericht nur noch heute möglich. Das Jahr hat Ausserschwyz mit einem tollen Spätsommer beglückt, was den Badis die Saison rettete. Auch 2016 gab es die alljährlichen Probleme. So kam es wieder einmal zu tierischem Besuch von Wasserschlangen, Wespen und Enten, an dem sich nicht jeder Badigast erfreute. Jugendliche haben in der Badi Freienbach ab und an eine «Sauerei» hinterlassen. Grundsätzlich verlief die diesjährige Badesaison in March und Höfen überaus friedlich, und es kam in keiner Badi zu ungewöhn­lichen Ereignissen. Wie gewohnt endet die Saison am kommenden Bettagswochenende.

