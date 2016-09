Kantonsratspräsident versenkt Motion per Stichentscheid

Politik

Eine Patt-Situation bei der Abstimmung über die Motion «Keine fremden Kantonsräte» machte gestern den Stichentscheid durch Kantonsratspräsident Christoph Räber nötig. Er versenkte die Vorlage.

von Daniel Koch



Die Diskussion über die Vorlage, welche verhindern will, dass auch Kantonsrat werden kann, wer gar nicht in der Gemeinde wohnt, wo er aufgestellt ist, hatte es gestern im Kantonsrat in sich. Etliche dürften ihre Meinung während der Debatte noch geändert haben, machte es den Eindruck. Besonders Robert Gisler (FDP, Riemenstalden) forderte die Ratskollegen mit Nachdruck dazu auf, der Vorlage zum Durchbruch zu verhelfen. Die Motion wurde am Schluss per Stichentscheid von Christoph Räber (FDP, Hurden) dennoch als nicht erheblich erklärt.



Rüegsegger verbal entgleist

Verbal über die Stränge schlug Regierungsrat André Rüegsegger. Er warf linken Kreisen vor, sie hätten «keine Eier in der Hose». Rüegsegger wurde von Kantonsratspräsident Räber daraufhin gerügt. Hintergrund ist ein Gerichtsverfahren, welches die Grüne Partei des Kantons Schwyz angestrebt hat. Es soll klären, wie viele Unterschriften in kleinen Wahlkreisen nötig sind, damit ein Wahlvorschlag für den Kantonsrat gültig wird.



Kein Durchkommen gab es auch für das Anliegen, grössere Wahlkreise zu schaffen. Just dies hätte allerdings auch das Problem der Wählbarkeit entschärft. Bislang ist es nämlich keiner Partei gelungen, in allen 30 Wahl­kreisen Kandidaten aufzustellen.

Nicht geduldet werden vom Kantonsparlament staatliche Eingriffe in die Wirtschaft: Die Holzbranche soll nicht unterstützt werden. Kritisch betrachtet wurde vor allem auch die präjudizierende Wirkung solchen Tuns. Volkswirtschaftsdirektor Andreas Barraud sprach von einer «sehr gefähr­lichen» Angelegenheit.



Auf Unterstützung des Kantons muss auch der gemeinnützige Wohnungsbau verzichten. Zwar will kaum jemand die Problematik beschönigen, auf Gesetzesebene will man aber nicht aktiv werden. Richten sollen es die Bezirke und Gemeinden. So sollen etwa mittels Nutzungsplanung Anreize geschaffen werden.

