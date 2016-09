Politik

Der Kanton Schwyz sei für die Schweizer Armee «ein wichtiger und fairer Partner», dies sagte der abtretende Chef der Armee, der gebürtige Wollerauer André Blattmann, am Freitag vor der versammelte Schwyzer Polit- und Wirtschaftsprominenz in Einsiedeln.

Die Armee ihrerseits stärke zudem in Zukunft ihre Präsenz in unserem Kanton weiter, indem das Militärspital Einsiedeln für mehrere Dutzend Millionen Franken erneuert und in Schwyz eine Durchdiener-Rekrutenschule stationiert werde. Blattmann geht Ende Jahr in den Ruhestand, so dass sein Referat in Einsiedeln so quasi der letzte offizielle Auftritt in der alten Heimat war. (fan)

