«Wir brauchen Arbeitsplätze»

Wirtschaft

Fachwissen in Pfäffikon vereint: (v. l.) Urs Durrer (Wirtschaftsförderer und Vorsteher des Amts für Wirtschaft), Dr. Klaus W. Wellershoff (Verwaltungsratspräsident Wellershoff & Partners Ltd.), Otmar Hofer (Unternehmensleiter Bischofszell Nahrungsmittel AG) und Gesprächsleiter Damian Freitag (Leiter Firmenkunden SZKB).

Die Tiefsteuerstrategie und Anbindungen an Zürich und Zug garantieren ein unternehmerfreundliches Umfeld. Dennoch will der Kanton die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern und für Forschungskreise attraktiv werden.

von Tatjana Kistler



Trotz des schwierigen ­Umfelds und der veränderten finanziellen Rahmenbedingungen geht es der Schwyzer Wirtschaft gut. Dieses Bild vermittelte Urs Durrer, Vorsteher des Amts für Wirtschaft, am Freitag am Unternehmeranlass der Schwyzer Kantonalbank. Der als «umtriebiger ­Netzwerker» eingeführte Wirtschaftsförderer gab ­jedoch auch zu bedenken, es werde teils auf hohem Niveau gejammert.

Der Kanton Schwyz ist sowohl als Wohn- als auch als Firmenstandort begehrt. Doch gilt es in den kommenden Jahren, dafür zu sorgen, dass Schwyz ebenso ein Ort der Innovation und Forschung wird: «Wir müssen ein Arbeitsumfeld schaffen, das für hoch qualifizierte Fachkräfte attraktiv ist», so Durrer, dem die wegpendelnden Erwerbstätigen ein Dorn im Auge sind. «Wir brauchen Arbeits­plätze», so Durrer. In Ausserschwyzer Hinsicht steht dabei vor allem das ­Gebiet Rietli zwischen Reichenburg und Buttikon im Visier der Wirtschaftsförderung. Durrer pochte auf die Um­setzung des kantonalen Raumplanungs­gesetzes.

600 neue Firmen innert Jahresfrist

Spitzenwerte generiert der Kanton Schwyz aber nicht nur in Sachen Unternehmenssteueranreize, sondern auch bei den im Handelsregister eingetragenen Firmen. 600 Neueintragungen waren es im abgelaufenen Jahr. «Wir gehen davon aus, dass sich dieser Wert bei etwa 500 Neugründungen einpendeln wird», erklärte Durrer.

Diese neuen Akteure am «immer vielseiti­geren» Wirtschaftsstandort Schwyz ­seien der Grund, weshalb der Arbeitsplatzabbau in und um die Finanz- und Investmenthochburg Pfäffikon kompensiert werden konnte.

Globale Akteure ködern

Ein Augenmerk werde künftig verstärkt auf die Neuansiedlung von

Global Players gelegt, sagte Durrer mit Seitenblick auf den jüngsten Erfolg, den Zuzug der Interogo Holding?AG (Vermögensverwaltung IKEA international). So zeigte die Klausursitzung der Greater Zurich Area vergangene Woche, dass der Kanton Schwyz hierbei dem grossen Nachbarkanton in nichts nach­stehe – «vor allem auch, was die ­Anzahl hierher geholter Arbeitsplätze zeigt», fügte Durrer an.

Die SZKB suchte schliesslich Theorie und Praxis für ­die Unternehmer zu vereinen, wofür Dr. Klaus W. Wellershoff die weltwirtschaftliche Lage und eine nationale Prognose präsentierte, ­bevor Matthias Mölleney, Leiter Center für HRM & Leadership, sowie Otmar Hofer von der ­Bischofszell Nahrungsmittel AG Möglichkeiten und Stolpersteine des Change Managements aufzeigten.

