Vermischtes

Aus Charles Vögele wird OVS

Der Name Vögel wird aus den Modehäusern verschwinden.

Die Übernahme der seit Jahren kriselnden Schweizer Modekette Charles Vögele durch den italienischen Modekonzern OVS und zwei Investoren soll die Rettung bringen. Noch ist offen, wie sich der Verkauf der Aktien auf das Personal auswirken wird.

Tiefrote Zahlen machen dem in Pfäffikon ansässigen Schweizer Modehaus Charles Vögele schon seit Jahren zu schaffen. Alleine für das Jahr 2015 musste ein Verlust von 62?Millionen Franken ausgewiesen werden. Im ersten Semester 2016 kam es zu einem Verlust von 32?Millionen Franken. Nun sollen die Aktien des Unternehmens an den italienischen Modekonzert OVS – bekannter unter dem Namen Oviesse – verkauft werden. Das wurde gestern von Vögele publik gemacht. «Charles Vögele und Sempione Retails haben eine Transaktionsvereinbarung unterzeichnet», wurde mitgeteilt. Und: «Der Verwaltungsrat der Charles Vögele Holding AG hat einstimmig beschlossen, das Angebot den Aktionären zur Annahme zu empfehlen.» Angeboten werden 6.38?Franken pro Aktie, was einem Verkaufspreis von 56?Millionen Franken entsprechen würde. Gegen Mitte Oktober sollen die wesentlichen Bedingungen für die Übernahme von der Investitionsgruppe Sempione Retail publiziert werden. Nach heutigem Wissensstand soll der Hauptsitz in der Schweiz bleiben, jedoch der gesamte Verwaltungsrat zurücktreten. Die Charles-Vögele-Läden werden nach der Übernahme den Namen OVS tragen. «Wir werden bis im Sommer 2017 einen ersten Teil der Läden umbenannt und umgestaltet haben», sagte gestern OVS-Chef Stefano Beraldo an einer Medienkonferenz in Zürich. Anfang 2018 soll die Integration von Vögele in OVS abgeschlossen sein. Was das für die Angestellten bedeuten wird, ist noch offen. Zwar sagte Vögele-VRP Max E. Katz, dass mit der Konzentration von OVS auf die Märkte in der Schweiz, Österreich, Ungarn und Slowenien «positive Perspektiven» für die Vögele-Mitarbeiter in diesen Ländern geschaffen würden. Realität ist aber, dass am Firmenhauptsitz in Pfäffikon bereits im ersten Halbjahr 2016 rund 50 Vollzeitstellen gestrichen wurden; davon die Hälfte durch Entlassungen. Mehr in der Printausgabe vom Dienstag.