Vereinfacht der rege benutzte Steuerrechner der SP das Resultat zu stark?

Vermischtes

Der Steuerrechner der SP Schwyz krankt laut Befürwortern der Flat Rate Tax daran, dass die Vermögenssteuer ausgeklammert wird. SP-Kantonsrat Leo Camenzind kontert, davon seien nur 16 Prozent der Bevölkerung betroffen.

Eins kann man dem Steuerrechner, den die SP des Kantons Schwyz lanciert hat, nicht absprechen: Er ist benutzerfreundlich und spuckt nach Eingabe oder Auswahl weniger Angaben ein übersichtliches Resultat aus. Ist er aber vielleicht zu einfach aufgebaut, wie dies die Befürworter einer Flat Rate Tax monieren? Offensichtlich ist, dass die geplante Erhöhung der Vermögenssteuer von 0,6 auf 1,2 Promille für über einer Million (Alleinstehende) respektive zwei Millionen Franken (Verheiratete) liegende Vermögenswerte nicht berücksichtigt wird.

Auf diesen Mangel angesprochen, kontert der Urheber des Steuerrechners, SP-Kantonsrat Leo Camenzind aus Brunnen, von der erhöhten Vermögenssteuer seien nur gerade rund 16 Prozent der Steuerpflichtigen betroffen. Ausserdem seien die Auswirkungen der erhöhten Vermögenssteuer von jedermann selbst leicht zu errechnen. Pro zusätzlicher Million Vermögen ergebe dies kumuliert mit dem Kantonssteuerfuss von 145 Prozent zusätzlich 870 Franken. Es mache für die Vermögenden demnach nicht einmal viel aus, so Camenzind.

Im Gegensatz dazu sei ein Vergleich der Einkommenssteuerbelastung für die Steuerjahre 2016 (Tarifkurve) und 2017 (Flat Rate Tax) viel komplexer. «Das schaffen die wenigsten selbst, deshalb haben wir einen Rechner zur Verfügung gestellt, mit dem man mit wenigen Klicks zu einem Ergebnis kommt.» Alles andere macht für ihn wenig Sinn, da die Benutzer «das Interesse schnell verlieren, wenn es schwierig wird». Deshalb ist die «intensive Nutzung» des Rechners für die SP Schwyz laut einer Medienmitteilung auch eine «direkte Aufforderung an die Regierung, zukünftig mit einfachen Werkzeugen im Internet oder auf dem Smartphone, die Transparenz und den demokratischen Diskurs zu fördern». Wie ein Beispiel für die Gemeinde Freienbach (Bild) zeigt, ist die Veränderung des «Millionärswerts» bei Einbezug der Vermögenssteuer dennoch nicht unerheblich. Geht man von zehn Millionen Franken Vermögen aus, könnte der Einkommensmillionär (Basis verheiratet) statt 11?621 Franken nur noch 4661 Franken weniger Steuern bezahlen als 2016. Statt knapp zehn Prozent betrüge die Ersparnis noch knapp vier Prozent.

Laut aktueller Auswertung haben bislang 3208 Interessierte den Steuerrechner der SP benutzt. Auch in dieser Woche besuchten bislang täglich gegen 200 Personen die Steuerrechner-Seite. An Spitzentagen Anfang September waren es 300 bis knapp 600 Personen. Die Statistik offenbart auch, dass 8,5 Prozent der Nutzer englischsprachig sind.

Derweil hofft Leo Camezind «stark» auf eine Ablehnung der Vorlage. Danach gelte es, die hohen Einkommen etwas mehr zu belasten und die untersten Einkommen ganz von der Steuer zu befreien. Und für den Mittelstand soll der Status quo gelten. (dko)