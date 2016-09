Elftes Kalb für Tombola

Vermischtes

Sponsoren, Züchter und der Viehzuchtpräsident der March trafen sich kürzlich zur Besichtigung des Tombolakalbs für die Viehausstellung.

Wir hatten das Gefühl, es wäre wieder einmal an der Zeit, das Tombolakälbchen zu sponsern», sagt der Inhaber der Stefans Möbel AG in Lachen. Mit «wir» meint Stefan Mächler, der

Altendörfler mit bäuerlichen Wurzeln, sich und den Dachdecker Stefan Marty. Gemeinsam sponsern sie bereits zum dritten Mal den Hauptpreis. «Das ist das letzte Mal, danach gehen wir in Pension», witzelt Marty. Auf die Frage, wie ihnen denn «ihr» Kalb gefalle: «Eines ist sicher, es ist auf jeden Fall schöner als der Muni, den es am Eidgenössischen in Estavayer gab», so Mächler. Und am liebsten würden sie es selber gewinnen. Wenn dem nicht so sein würde, hoffen sie, dass es in der March ein schönes Plätzchen findet.

Erst zweimal Geld genommen

Auch wenn der Züchter und Besitzer des Kalbes, der Tuggner Marcel Oberlin, sein Kalb sehr gerne dem Gewinner weitergeben würde, so hofft er insgeheim auch ein bisschen, dass er es behalten kann. Die Chance ist aber gering. Bisher wurden von den elf Tombola-kälbern nur gerade zwei dem Besitzer zurückgegeben und stattdessen das Bargeld genommen. Eines davon war schon damals aus Oberlins Stall.

Kalb Bianca, dessen Vater der Trend- Stier Blooming und die Mutter Vabiola ist, ist zweifelsohne ein toller Hauptpreis für die Märchler Bezirksviehschau am Mittwoch, 28. September. Dies hat auch der Dachdecker und Hobby-Schafzüchter Marty entdeckt und meint: «Doch, doch, das kann sich absolut

sehen lassen.» (sigi)