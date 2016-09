Bei Traumwetter durch den Märt gebummelt

Vermischtes

Am Sonntag strömten viele Besucher an den Siebner Märt. Bilder am

Noch bis morgen Dienstag laden Schausteller, Gewerbler und Vereine an den Siebner Märt.

Tausende Besucher aus nah und fern erfreuten sich am Sonntag am traditionellen Siebner Märt. Über 250 Marktstände, viele Vereinszelte und Musik luden zum Verweilen. Neben den Märt-Klassikern, die jährlich dabei sind, sind auch neue Stände zu finden. Vieles ist mit Liebe zum Detail hergerichtet, und mancherorts finden Produktepräsentationen und Unterhaltung statt. Hochbetrieb herrschte auch in den Restaurants des Dorfes. (am)