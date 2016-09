CVP stellt Kaspar Michel als Finanzdirektor infrage

Politik

An einer Medienkonferenz in Schwyz präsentierte die CVP Vorschläge, wie es nach dem Scheitern der Flat Rate Tax mit der Schwyzer Finanz- und Steuerpolitik weitergehen könnte. In der Kritik stand der Finanzminister.

von Hans-Ruedi Rüegsegger



«Die Finanzsituation des Kantons Schwyz ist kein Naturereignis», sagte der ehemalige Nationalrat und CVP-Präsident ad interim, Reto Wehrli, an der Medienkonferenz vom Dienstagnachmittag in Schwyz. Er lobte die Erfolgsgeschichte der «Franz-Marty-Jahre» und monierte, dass nachher noch Steuern gesenkt wurden, als der Kanton bereits Defizite einfuhr. In der Kritik stand vor allem Finanzdirektor Kaspar Michel. Er habe es verpasst, das Steuer rechtzeitig herumzureissen. Er habe dann «wie ein Fallwind» die Flat Rate Tax präsentiert. Wehrli stellte die Frage, wer denn nun den Prozess zu einer ausgeglichenen Finanz- und Steuerpolitik führen soll.

«Kaspar Michel hat keinen Plan B», so Wehrli. «Ich an seiner Stelle würde mir gut überlegen, ob ich am richtigen Platz bin.»

Wie Reto Wehrli, Kantonsrätin Irène May und Kantonsrat Christian Kündig an der Medienkonferenz betonten, brauche es nun einen Marschhalt und keinen Schnellschuss. Es bedürfe nun einer sauberen Auslegeordnung. Eine neuerliche Steuergesetzrevision müsse strategisch und geordnet angegangen werden, so May – wenn es denn überhaupt eine brauche. Denn das Ergebnis des vergangenen Jahres und die Erwartungen fürs Jahr 2016 zeigten, dass die Steuergesetzrevision von 2014 und die Erhöhung des Steuerfusses auf 170 Prozent Wirkung zeige. «Wir haben Zeit für eine neue Revision», ist Irène May überzeugt. «Es gibt Luft, geordnet vorzugehen.»



Christian Kündig wertet das Abstimmungsergebnis vom Sonntag als klares Votum für die Progressionsstufe. Mittelstand und Familien sollten nicht übermässig belastet werden. «Wir müssen das Gesamtpaket beachten», sagte er mit einem Wink zu den am Montag veröffentlichten Krankenkassenprämien, die vor allem bei den Kindern massiv ansteigen. Klar sei auch, dass der NFA verursachergerecht in der Steuerpolitik einkalkuliert werden müsse. Konkretes, wie die jetzige Finanzsituation des Kantons Schwyz verbessert werden kann, war aber auch am Dienstagnachmittag nicht zu hören.