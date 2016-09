Das grosse Umstyling 2016

Boulevard

Das fünfte Umstyling bietet der älteren Generation die Chance, sich professionell umstylen zu lassen. Unsere Leserinnen und Leser bestimmen jetzt, welche der vier vorgestellten Damen das Umstyling machen darf.

Die Teilnehmerin mit den meisten Publikumstimmen kann sich am 14. Oktober neu einkleiden, frisieren und schminken lassen. Im Anschluss an das Umstyling findet ein Fotoshooting statt.

Das Voting dauert von heute bis Sonntag, 2. Oktober. Machen Sie mit und bestimmen Sie jetzt auf www.das-grosse-umstyling.ch, welche der vier Damen ihre Meinung nach am ehesten geeignet für ein Umstyling ist. Mehr dazu erfahren Sie heute im Marchi und Höfner auf Seite 8.