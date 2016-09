46,4 Millionen Franken Defizit und vorerst ein «Abwarten»

Politik

Regierung schlägt fürs 2017 für die natürlichen Personen einen gleich bleibenden Steuerfuss vor. Nach der Ablehnung der Steuergesetzrevision wird zwar weiterhin Handlungsbedarf geortet, aber nicht sofort.

von Stefan Grüter



Das Erfreuliche voraus: Die Staatsrechnung 2016 schliesst nach jetzigem Stand um 45 bis 50 Mio. Fr. besser ab, wodurch sich das budgetierte Defizit auf nurmehr noch 5 bis 10 Mio. Fr. reduzieren dürfte. So dürfte Ende Jahr von den jetzt noch vorhandenen 78 Mio. Fr. Eigenkapital ein paar Millionen zur Deckung des Defizits 2017 zur Verfügung stehen. Treffen die Voraussagen des Schwyzer Finanzdepartements zu, so fährt unser Kanton im nächsten Jahr ein Defizit von 46,4 Mio. Franken ein. Schuld daran sind die gebundenen Ausgaben. Die Spitalfinanzierung und die Behinderteneinrichtungen benötigen im nächsten Jahr um 19,4 Mio. Fr. höhere Beiträge. In den innerkantonalen Finanzausgleich muss die Regierung 10 Mio. Fr. und in den nationalen Finanzausgleich 6,1 Mio. Fr. zusätzlich pumpen. Der Aufwand bei den übrigen Aufgaben kann stabil gehalten werden, ebenso der Personalbestand.



Auch wenn im nächsten Jahr und in den Folgejahren mit Defiziten zwischen 46 und 63 Mio. Fr. gerechnet werden muss, will die Schwyzer Regierung den Steuerfuss für natürliche Personen bei 170 einer Einheit beibehalten. Dieser Satz sei im Dezember 2015 als «Zwischenlösung» beschlossen worden. «Nach Ablehnung der Steuergesetzrevision will der Regierungsrat diese Zwischenlösung vorerst aufrechterhalten. So soll – wie mehrfach gefordert – vorerst abgewartet werden, und es sollen die möglichen Varianten zur Anpassung der Einnahmenseite geprüft werden. An einem Punkt will die Regierung schon jetzt anpassen: Für die juristischen Personen wird ein separater Steuerfuss von 180 Prozent beantragt.



Demnächst wird zudem die Vorlage bezüglich Aufgabenverzichte, Leistungsreduktionen und Lastenverschiebungen in die Vernehmlassung geschickt. Sie soll für den Kanton zu Minderausgaben von 20 Mio. Fr. führen. Aber ohne weitere Massnahmen könne der Haushaltausgleich nicht erreicht werden, heisst es von Seiten der Regierung.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe von Freitag.