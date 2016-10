Goldau: Auffahrunfall zwischen zwei Personenwagen

Vermischtes

Am Freitagabend, 30. September, kurz vor sechs Uhr, ist es in Goldau zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Personenwagen gekommen.



Ein 55-jähriger Fahrzeug-lenker fuhr mit seinem Personenwagen auf der Gotthardstrasse in Richtung Oberarth. Auf Höhe Gotthardstrasse 12 musste das unmit-telbar vor ihm fahrende Auto vor dem dortigen Fussgängerstreifen an-halten, weil zwei Kinder und eine Frau die Strasse überquerten. Der Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vor ihm stillstehende Fahrzeug auf. Zwei Kinder, welche im vorderen Fahrzeug mitfuhren, mussten zur Kontrolle ins Spital überführt werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



Personen, welche Angaben zum genauen Unfallgeschehen machen können, insbesondere die zwei Kinder, die zur fraglichen Zeit den Fussgängerstreifen überquerten, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Schwyz, 041 819 29 29, in Verbindung zu setzen. (kaposz)