Feusisberg: Vermisster 89-jähriger Mann lebend gefunden

Vermischtes

Am Samstagvormittag, 1. Oktober, kurz vor Mittag, ist nach einer Suchaktion in Feusisberg ein 89-jähriger Mann lebend aufgefunden worden.

Der Mann war am Vorabend nicht ins Altersheim in Feusisberg zurückgekehrt. Die sofort eingeleitete Suche in der Nacht blieb erfolglos. Am Samstag-morgen wurde die Suche fortgesetzt, in dessen Verlauf der Mann im Bachbett in einem Waldstück gefunden wurde. Der Mann war unterkühlt und musste mit der Ambulanz in Spitalpflege gebracht werden.



An der Suche nach dem vermissten Mann beteiligten sich, nebst Angehörigen und Heimleitung, rund 40 Angehörige der Feuerwehr Feusisberg und der Kantonspolizei Schwyz. Ebenso standen ein Polizeihund sowie der Polizeihelikopter im Einsatz. (kaposz)