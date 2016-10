Die Glocken in Pfäffikon bleiben ab heute nachts stumm

Politik

Die Glocken der Kirche St. Meinrad in Pfäffikon schweigen ab heute in der Nacht (Bild Claudia Hiestand).

Anwohner der Sankt-Meinrads-Kirche haben sich erfolgreich gegen den nächtlichen Glockenschlag gewehrt. Die Kirchenstiftung Pfäffikon stellt die Glocken zwischen 22 und 6?Uhr ab heute ab.

Einschlaf- und Durchschlafstörungen, eine massiv beeinträchtigte Lebensfreude, Schläfrigkeit am Tag sowie eine massiv eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Kreativität und kognitive Fähigkeit: Diese Argumente führte ein Pfäffiker im April 2015 ins Feld, als er vom Freienbacher Gemeinde­rat in einer Beschwerde verlangte, für das Einhalten der Nacht­ruhe zu sorgen. Damit meinte er ­konkret, dass der Glockenbetrieb der katholischen Kirche St.?Meinrad an Werktagen auf die Zeit zwischen 8.30 und 18?Uhr zu beschränken sei.

Heute ist Schluss

Es folgten Schriftenwechsel, Abklärungen und Lärm­messungen, die sich über mehrere ­Monate hinzogen. Kürzlich entschied der Freienbacher Gemeinderat dann grösstenteils zugunsten des Beschwerde­führers: Ab heute Montag ist der Glockenschlag in Pfäffikon montags bis freitags zwischen 22 und 6?Uhr abgestellt.