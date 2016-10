Ausgaben werden hauptsächlich auf die Gemeinden verschoben

Politik

Regierungsrat schickt ein weiteres Entlastungspaket über 20 Millionen Franken in die Vernehmlassung.

Eine weitere Runde zur Sanierung der Schwyzer Kantonsfinanzen: Diesmal sollen vor allem die Gemeinden in die Bresche springen. Im Mai hatte der Kantonsrat den Regierungsrat beauftragt, entsprechende Gesetzesvorlagen auszuarbeiten, um das 20-Millionen-Franken-Entlastungsprogramm realisieren zu können. Jetzt geht das ganze Paket bis zum 13. Januar 2017 in die Vernehmlassung.

Dieses Entlastungspaket steht unter dem Motto «Aufgabenverzichte, Leistungsreduktionen und Lastenverschiebungen». Der grösste Brocken, der künftig ganz von den Gemeinden getragen werden soll, betrifft die Ergänzungsleistungen zur AHV.

Hier will sich der Kanton ganz aus der Finanzierung zurückziehen, so dass die 30 Gemeinden zusätzliche rund 13 Millionen Franken aufbringen müssen.

Auf Antrag von Kantonsrat Othmar Büeler (SVP, Siebnen) beschloss der Kantonsrat im Mai mit 44 zu 43 Stimmen einen Verteilschlüssel nach Steuerkraft, wodurch diese Mehrbelastung voll und ganz von den Höfner Gemeinden Wollerau, Freienbach und Feusisberg zu tragen wäre. Die Regierung allerdings wehrt sich dagegen und möchte diese Mehrbelastung nach Anzahl Einwohner auf alle Gemeinden verteilen.

Kürzer treten will die Regierung auch bei der Mitfinanzierung im Schulwesen. So soll der Beitrag an die Volksschulkosten von derzeit 20 auf 18 Prozent reduziert werden, was für den Kanton Minderausgaben von 3,1 Mio. Fr. im Jahr zur Folge hätte. Bei Schul­anlagen will der Kanton auf Beiträge ganz verzichten, was weitere 900 000 Fr. Kosten vom Kanton auf die Gemeinden verschieben würde. Schliesslich soll ein neuer Kostenverteiler im Bereich Sonderschulung den Kanton nochmals um 3,2 Mio. Fr. entlasten.

Verzichten will der Kanton vor allem im Bereich der Wohn- und Eigentumsförderung, weshalb das entsprechende Gesetz gestrichen werden soll. Im Kulturbereich soll «umgelagert» werden. Zwar will sich Schwyz weiterhin im gleichen Rahmen – 2?Mio.?Fr. – bei der Finanzierung von überregionalen Kultureinrichtungen mitbeteiligen. Doch sollen diese 2?Mio. künftig nicht mehr aus der Kantonskasse, sondern aus dem Lotteriefonds kommen.

Die Vorlage wird dann im Kantonsrat behandelt. Wenn sie nicht von drei Vierteln der stimmenden Kantonsräte unterstützt wird, so untersteht das ganz Paket sogar der obligatorischen Volksabstimmung.(fan)