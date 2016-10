Bruno Hug zieht seine Kandidatur zurück

Vermischtes

An einer Medienkonferenz gab Martin Stöckling gestern Morgen seine Kandidatur für das Stadtpräsidium in Rapperswil-Jona bekannt. Unterstützt wird er dabei von Bruno Hug und Felix Hof, die nicht mehr zum zweiten Wahlgang antreten.

Vor wenigen Tagen in den Stadtrat gewählt, kandidiert Martin Stöckling von der FDP nun für das Stadtpräsidium in Rapperswil-Jona. Das gab der 42-Jährige an einer Medienkonferenz gestern Morgen bekannt. Gleichzeitig teilten Bruno Hug und Felix Hof mit, dass sie ihre Kandidaturen zurückziehen und Stöckling bei seinem Vorhaben unterstützen.

Der Rückzug von Bruno Hug hatte sich in den vergangenen Tagen angekündigt. Obwohl er im ersten Wahlgang die meisten Stimmen gesammelt hatte, entschied er sich zu einem Rückzug. «Das hätte ich nicht getan, wenn es keine zukunftsorientierte und vernünftige Lösung gegeben hätte», sagte Hug. Diese sei nun in Person von

Stöckling vorhanden. «Zudem ist er mit seinem Alter besser geeignet für das Amt. Ich wäre ein 62-jähriger Übergangspräsident geworden.»

Kandidatur früher als geplant

Stöckling hat bereits eine Vorstellung davon, was er in der Stadt verändern will. «Ich will ein vertrauensvolles und lösungsorientiertes Verhältnis schaffen. Zu meinen Zielen gehört sicher, das Verkehrsproblem zu lösen und die attraktiven Bildungseinrichtungen der Stadt zu fördern.» Bereits im Vorfeld der Wahlen hat Stöckling sein Interesse am Amt kommuniziert – allerdings erst für die nächsten Wahlen in vier Jahren. Dass er nun schon früher als geplant antritt, hat mit der neuen Ausgangslage zu tun. «Das Stimmvolk hat bei den Wahlen ein deutliches Zeichen gesetzt – es will Veränderungen. Es ist offensichtlich, dass es eine neue und stärkere Führung will», sagte Stöckling. Nach einem Treffen mit Hug und Hof habe er sich dann definitiv für eine Kandidatur entschieden.

Auch für die SVP tragbar

Neben Hug und Hof unterstützt auch die SVP den neuen Kandidaten. Kurt Kälin, Präsident der SVP Rapperswil-Jona, sagte: «Nach dem Misstrauensvotum gegen Erich Zoller braucht es eine neue Lösung. Stöckling ist eine bürgerliche, zukunftsorientierte Lösung, und er ist in St. Gallen gut vernetzt. Daher ist er für die SVP wählbar.» Ob Erich Zoller zum zweiten Wahlgang antreten wird, ist noch nicht bekannt. (so)