Vom Lauf- in den Absatzschuh

Vermischtes

Cléa Formaz: «Ich bin in meinem Leben immer wieder hingefallen, aber ich möchte allen auf den Weg geben, ihre Leidenschaften auszuleben und immer an ihre Träume zu glauben.» Bild zvg

Leichtathletin Cléa Formaz möchte Miss Earth Schweiz werden.

Vielen dürfte sie noch als junge Leichtathletin, die bis vor gut einem Jahr für dreieinhalb Jahre im amerikanischen Arizona Psychologiestudium und Spitzensport unter einen Hut gebracht hat, in Erinnerung geblieben sein. Nun hat sich Cléa Formaz aus Pfäffikon ein neues Ziel gesetzt: Sie möchte Miss Earth Schweiz werden.

Es gehe ihr bei der Teilnahme aber nicht etwa um einen Einstieg ins ­Model-Business, viel wichtiger seien ihr das damit verbundene soziale Engagement und der Umweltschutz: «Die Zeit in den USA war die prägendste meines Lebens. Als ich nach dem Studium wieder in die Schweiz zurückkehrte, kam in mir das Bedürfnis auf, etwas zurückzugeben», erzählt die 24-Jährige, die als Business Consultant arbeitet. Deshalb entschloss sie sich nach dem Studium, in Thailand und Kenia auf freiwilliger Basis Kinder in Englisch zu unterrichten. (ra)

Ausführlich Berichterstattung in der Freitagsausgabe