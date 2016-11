Einbrecher in der March unterwegs

Vermischtes

Im Verlauf des Donnerstag wurde in Siebnen, Lachen und Reichenburg in insgesamt drei Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Täterschaft brach jeweils eine Türe auf und durchsuchte die Wohnräume.

Was genau gestohlen wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Die Kan- tonspolizei klärt, ob es sich bei allen drei Taten um die gleiche Täterschaft handelt.

In der Nacht auf Freitag ist eine unbekannte Täterschaft in die Tiefgarage eines Verkaufsmarktes in Seewen eingedrungen. Beim Versuch, gewaltsam ins Gebäudeinnere zu gelangen, löste die Täterschaft eine Alarmanlage aus und ergriff sofort die Flucht. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf über Tausend Franken. (kaposz)