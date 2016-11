Lachner wollen attraktiven Dorfkern ohne Lärm und Abgas

Politik

Mit Zweidrittelmehrheit hat sich Lachens Stimmvolk für die Kernerneuerung ausgesprochen. Klar abgelehnt haben die Schwyzer Stimmberechtigten die Atomausstiegsinitiative.

von Daniel Koch



Das Resultat ist deutlich: 66,5 Prozent der Stimmberechtigten haben sich in Lachen für die Kernerneuerung ausgesprochen. Damit kann der Dorfkern vom Durchgangsverkehr befreit werden. Kernstück des Grossprojekts sind eine neue Fussgängerführung sowie die Neugestaltung der Plätze Kirchplatz, Kreuzplatz und Rathausplatz. Gemeindepräsident Pit Marty ist «hoch erfreut» über das klare Abstimmungsresultat. Weniger deutlich ist in Lachen das Ja zum Teilzonenplan Ennet Aa zustande gekommen. 54 Prozent des Stimmvolks gaben dafür grünes Licht.



Gegen Atomausstieg

Keine Chance hatte im Kanton Schwyz die Atomausstiegsinitiative. Sie wurde mit 68 Prozent Nein-Stimmen wuchtig verworfen. In keiner einzigen Gemeinden lag der Ja-Stimmenanteil über 40 Prozent. Am meisten Ablehnung erfuhr die Initiative der Grünen im Bezirk Höfe. Dort stimmten 71 Prozent dagegen. Schweizweit lag der Nein-Stimmenanteil bei 54,2 Prozent. Und nur gerade in fünf Kantonen wurde die Initiative angenommen. In den Umfragen war das Volksbegehren auf Sympathie gestossen. Erwartet wurde daher ein knapperes Resultat.



In Einsiedeln haben die Stimmbürger grünes Licht für die Neugestaltung des Hauptplatzes gegeben.