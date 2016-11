Eine tote Ente macht noch keine Vogelgrippe

Vermischtes

Seit der ersten «Vogelgrippe-Hysterie» ist eine gute Woche vergangen. Zwar gab es Meldungen über einzelne tote Tiere, doch einen positiven Befund gab es in keinem der Urkantone. Vielleicht auch, weil der «virusverbreitende» Wildwasservogelzug nicht wie erwartet über die Alpen, sondern über die Bodenseeregion zieht.

Von Silvia Knobel-Gisler



Noch sei die Gefahr für das Nutzgeflügel nicht vorbei. Es brauche noch mindestens drei Wochen Geduld. Aber Martin Grisiger, Leiter Tiergesundheit beim Laboratorium der Urkantone (LdU) weiss, dass weder im Kanton Schwyz, noch in einem anderen der Urkantone ein Fall von Vogelgrippe aufgetreten ist. Grund genug für eine erste Entwarnung. Zwar wurden seitens der Wildhüter Fälle von einzelnen toten Tieren gemeldet, diese seien aber entweder negativ beprobt worden (Stansstad) oder aber unabhängig voneinander gefunden worden und somit nicht verdächtig (Lachen). «Tote Vögel hat es bis jetzt in jedem Winter gegeben», betont Grisiger. Eine tote Ente allein mache auch noch keine Vogelgrippe. Trotzdem sei man froh, wenn die Bevölkerung aufmerksam bleibe und mehrere tote Vögel oder zum Beispiel einen toten Schwan melde.

Vögel fliegen andere Route

Doch weshalb folgt auf die mediale «Panikmache» von vor rund zehn Tagen nun schon so etwas wie Entwarnung? «Wir haben festgestellt, dass der Wildwasservogelzug nicht wie wir erwarten mussten über die Alpen, sondern über die Bodenseeregion in die Westschweiz zieht», so Grisiger. Das kommt der Zentralschweiz nun zugute.

Trotzdem gilt der Kanton Schwyz nach wie vor als Kontrollgebiet und ist somit den verschärften Bestimmungen des Bundes unterstellt. Sehr zum Unmut der Kleintierzüchter der Region, welche an ihren Schauen von nächster Woche mit massiven Einbussen rechnen müssen.

