Schule und Talent unter einen Hut bringen

Vermischtes

Die «Talent Ausserschwyz», die Schule für sportlich und musisch besonders begabte Jugendliche, nimmt Form an. Am Montagabend informierten die verantwortlichen Verbands- und Vereinsfunktionäre.

Das Feuer ist entfacht», zeigte sich der Höfner Bezirksschulratspräsident Stefan Bättig erfreut. Damit bezog er sich nicht nur auf das Logo auf den frisch gedruckten Flyern für die «Talent Ausserschwyz», das an eine lodernde Flamme erinnert, sondern auch auf das Konzept und den Zeitrahmen, die bereits stehen. Was nun noch fehlt, ist die Genehmigung vom Amt für Volksschulen und Sport. Diese dürfte in den nächsten ­Tagen ­erteilt werden. (bia)

