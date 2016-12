In Märchler Privatschule krachts in allen Balken

Vermischtes

Mit der Veröffentlichung zahlreicher Dokumente wollen Freunde der Montessori-Schule March, Siebnen, auf die Missstände an der Schule aufmerksam machen. Sie wundern sich gleichzeitig über die Passivität der Behörden.

Voller Hoffnung gab sich die Schulleitung der Montessori Schule March in Siebnen noch im vergangenen Mai: Die Schülerzahlen sollten von damals 40 auf bis zu 80 erhöht werden. Dafür positionierte man sich damals neu als Montessori Life School. Doch seither gings weiter bergab. Schulleiter Alfred Hans Brühlmann ist nicht mehr Schulleiter. Marie-Luise Stoll-Steffan, die «Life School»-Lizenzgeberin, leitete gegen die Märchler Schule das Betreibungsverfahren ein, und die Schülerzahlen liegen derzeit bei 18. Als «Freunde der Montessori-Schule March» taten sich der bis 2006 amtierende Präsident der Montessori-Schule March, Stefan Knobel, sowie die Elternvertreter Marco Helbling und Rösli Brunner zusammen und veröffentlichten am Freitag alle ihnen zur Verfügung stehenden Dokumente im Internet.

«Wir haben einfach genug», kommentierte Knobel das Vorgehen. Da ist von offenbar erzwungenen Unterschriften die Rede, von Sitzungsprotokollen über Sitzungen, die nie stattgefunden haben sollen, bis zu unklaren Finanztransaktionen.

Die Kritik, beziehungsweise die Anschuldigungen richten sich nicht nur gegen den Stiftungsratspräsidenten der Montessori Stiftung March und alleinigen Verwaltungsrat der Montessori Schule March AG, den Altendörfler Treuhänder Jörg Lutz, sondern auch gegen die Behörden. Mittlerweile sind eine Reihe von Klagen hängig. Bei der kantonalen Staatsanwaltschaft ist ein Strafverfahren gegen Jörg Lutz wegen Urkundenfälschung, Erschleichung einer falschen Beurkundung, ungetreuer Geschäftsführung etc. im Gang. Bei der Staatsanwaltschaft March liegt eine Klage von Jörg Lutz gegen Stefan Knobel wegen übler Nachrede. Die Stiftungsaufsicht Zentralschweiz hat sich mit einer Aufsichtsbeschwerde zu befassen. Und das Bildungsdepartement beziehungsweise der Erziehungsrat stellten die Schule unter «besondere Beobachtung». Doch den Freunden der Montessori-Schule March geht das alles viel zu schleppend voran. (fan)

