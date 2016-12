Die Sorgen der Schwyzer beginnen vor der Krankheit

Vermischtes

Die hohen Krankenkassenprämien sind die grösste Sorge der Schwyzerinnen und Schwyzer.

Im Kanton Schwyz drehen sich die Uhren anders als in der übrigen Schweiz. Das zeigt ein Blick in das jährlich veröffentlichte Sorgenbarometer der Schweizer. Die Hauptsorgen sind seit Jahren gleich und lassen sich auf die drei «A» reduzieren: Arbeitslosigkeit, Altersvorsorge und Ausländerfragen.

Ausländerfragen und die Altersvorsorge beschäftigen auch Herrn und Frau Schwyzer, doch nicht so stark wie andernorts. Hier machen sich die Leute am meisten Sorgen über die zu hohen Krankenkassenprämien, wie die jüngste Umfrage von «March-Anzeiger» und «Höfner Volksblatt» an den Tag bringt. Nicht weniger als 49 Prozent der Befragten, also fast die Hälfte aller in der Umfrage erfassten Personen, machen sich sogar grosse Sorgen, ob sie das Geld für die Prämien noch zusammenbringen. Und weitere 36 Prozent bezeichnen das Thema Krankenbett als «mittlere Sorge» in Bezug auf die Bezahlbarkeit ihrer Prämien. Nur gerade 14 Prozent sind diesbezüglich sorgenfrei. (adm)

