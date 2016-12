Spitalpark wird Heli-Landeplatz

Vermischtes

Auf dem noch verbleibenden Spitalpark soll ein provisorischer Helikopterlandeplatz gebaut werden. Der jetzige Landeplatz beim Notfall genügt den Sicherheitsanforderungen nicht mehr.

Die heutige Situation sei nicht optimal, sagt Katja Ulmi, Mediensprecherin am Spital Lachen. Durch die Rotorab­winde und die geringen Abstände zu den umliegenden Gebäuden bestehen auf dem jetzigen Landeplatz beim An- und Abflug bestimmte Risiken. «Diese wollen die Rega und das Spital nun aus dem Weg schaffen. Dazu wurde die Variante Landeplatz im Spitalpark aus dem Jahr 2011 wieder aufgerollt.» Zurzeit liegt ein Gesuch um die Bewilligung eines provisorischen Helilandeplatzes im Spitalpark beim Kanton. Eine spitalinterne Projektgruppe erarbeitete zudem die Rahmenbedingungen wie Erschliessungswege für die Krankentransporte. (am)