Au stehende Kolonne aufgefahren

Vermischtes

Am Mittwochnachmittag kam es auf dem Seedamm zwischen Hurden und Ra perswil zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Lenker eines Lastwagens mit Anhänger passte zu wenig auf und fuhr auf eine stehende Kolonne auf.

Der Lastwagen schob einen Personenwagen in einen weiteren Personenwagen. Der Lenker des mittleren Fahrzeugs musste durch den Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Als Folge des Unfalls war eine Spur über den Seedamm während längerer Zeit blockiert, was zu Staus führte. (kaposz)