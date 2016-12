Ein neuer Name und ein neuer Hauptsitz

Wirtschaft

Die Raiffeisenbanken Höfe und March wollen sich im kommenden Jahr zur Raiffeisenbank Region linker Zürichsee zusammenschliessen. Der juristische Hauptsitz soll in Pfäffikon sein.

Ende August gelangten die Verantwortlichen der beiden Ausserschwyzer Raiffeisenbanken Höfe und March mit ihren Plänen für eine gemeinsame Zukunft an die Öffentlichkeit. Veränderte Kundenbedürfnisse und Kostendruck wurden als Gründe für eine Fusion ins Feld geführt.

Vergangene Woche informierten die beiden Banken ihre Genossenschafter an Orientierungsversammlungen in Pfäffikon und Galgenen über den aktuellen Stand, die Vor- und Nachteile einer Zusammenlegung sowie über künftige Schritte. Dabei wurde erstmals auch der Name, unter welchem die neue Bank tätig sein wird, einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt: Aus den Raiffeisenbanken Höfe und March wird die Raiffeisenbank Region linker Zürichsee Genossenschaft.

Von Horgen bis Tuggen tätig

Seinen Hauptsitz wird das Finanzinstitut, welches dereinst rund 14 500 Mitglieder und eine Bilanzsumme von beinahe 1,3 Milliarden Franken ausweisen wird, in Pfäffikon haben. Dem achtköpfigen Verwaltungsrat soll der Wollerauer Daniel Eggler, der aktuelle Präsident der Raiffeisenbank Höfe, vorstehen. Guido Rusch wird Vorsitzender der Bankleitung.

Die Geschäftskreise der Raiffeisenbank Region linker Zürichsee belaufen sich dereinst von Horgen bis nach Tuggen und umfassen die Bezirke March und Höfe sowie die Zürcher Gemeinden Horgen, Hirzel, Hütten, Richterswil, Schönenberg und Wädenswil.

Für die Genossenschafter ergeben sich nur wenige Änderungen. Die wichtigste ist die Abschaffung der Generalversammlung, an deren Stelle eine Urabstimmung eingeführt werden soll. Um dem gesellschaftlichen Teil weiterhin Rechnung zu tragen, sind drei Informationsanlässe vorgesehen.

Noch ist allerdings nichts in Stein gemeisselt. Das letzte Wort haben die Genossenschafter, die an den ordentlichen Generalversammlungen Ende April in der March und Anfang Mai in den Höfen über die geplante Fusion befinden werden. (müm)