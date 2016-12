Mit einem Papier gegen verstopfte Toilettenrohre

Vermischtes

Der Verein saubere Abwasser Schwyz will mit einem Flyer die Bevölkerung sensibilisieren.

In den Rechen der Abwasserreinigungsanlagen von March und Höfe bleibt täglich kiloweise Müll hängen, der dort eigentlich nicht hingehört. Vor allem Hygieneartikel wie Tampons, Binden, Wattestäbchen, Kosmetik-Pads und auch Kondome werden von Herr und Frau Schwyzer achtlos ins Klo geworfen – obwohl diese eigentlich in den Mülleimer gehörten. Das Schwyzer Umweltdepartement und der Verein saubere Abwasser Schwyz haben deshalb das Merkblatt «Achtung Kostenfalle – Übeltäter Hygieneartikel» erstellt. Dieses wird in den kommenden Tagen an alle Haushaltungen im Kanton Schwyz versandt. Auf dem Flyer ist aufgelistet, was genau in der WC-Schüssel landen darf und was eben nicht. Vereinfacht gesagt lässt sich sagen, dass nebst Urin und Fäkalien nur Toilettenpapier ins Klo gehört. Bei Feuchttüchlein ist bereits Vorsicht geboten, denn reissfeste Tücher aus Vlies bilden zähe Faserknäuel, die bei Rohren und Pumpen zu Verstopfungen führen können.