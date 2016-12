Es soll für alle der gleiche Kantonssteuerfuss gelten

Politik

Der Schwyzer Kantonsrat lehnte es am Mittwoch ab, den Steuerfuss für juristische Personen zu erhöhen.

Die juristischen Personen im Kanton Schwyz decken mit ihren Kantonssteuern die Beiträge nicht, die sie dem Kanton bezüglich des Nationalen Finanzausgleichs verursachen. Diesen «Systemfehler» wollte der Regierungsrat am Mittwoch im Rahmen der Budgetdebatte beheben. Er schlug deshalb vor, den Steuerfuss für juristische Personen um zehn Prozent auf 180 Prozent einer Einheit zu erhöhen. Dagegen opponierten die Mehrheit der Staatswirtschaftskommission (Stawiko) und die FDP- sowie die SVP-Fraktion. Sie fürchteten, dass damit der Wirtschaftsstandort Schwyz geschwächt und die Schwyzer Unternehmen vergrault werden könnten. Zudem sei es nicht sinnvoll, die Unternehmen zu bestrafen, denn schliesslich würden diese Arbeits- und Ausbildungsplätze bereitstellen und mit ihren Investitionen auch die regionale Wirtschaft berücksichtigen. So tönte es aus der Ratsrechten. Vor der Umsetzung der Unternehmenssteuerreform USR III mache eine höhere Steuerbelastung für die Unternehmen ohnehin keinen Sinn.

Von Subventionierung sprachen SP und CVP. Es sei ein Skandal, dass die natürlichen Personen für diese «Untermarge» aufzukommen hätten. Für den Kanton sei dies jedes Jahr ein Minus-Geschäft. Erinnert wurde auch an Zusagen, die vor der Abstimmung über die Steuergesetz-Revision in diesem Herbst gemacht worden waren, «und an die sich gewisse Kreise nun nicht mehr erinnern wollen», so der Tenor.

In einer heftig geführten Debatte folgte ein Schlagabtausch zwischen Rechts und Links. Am Schluss obsiegte die Allianz zwischen FDP und SVP, so dass der Kantonssteuerfuss sowohl für natürliche Personen wie auch für juristische Personen bei 170 Prozent einer Einheit belassen wurde.

Am Budget selbst wurde wenig geändert. Einzig bei der Denkmalpflege gab es keine Bewilligung für eine zusätzliche 60-Prozent-Stelle. Der Regierungsrat wurde dazu verknurrt, beim nächsten Aufgaben- und Finanzplan eine Strategie vorzulegen, wie er den innerkantonalen Finanzausgleich weiterentwickeln und die aufgetretenen Fehlbeträge ausgleichen will.

Der Kantonsrat erklärte zudem die Kesb-Initiative für gültig, empfiehlt sie aber zur Ablehnung. Und die sechs Ruhetage fürs Swiss Casino Pfäffikon wurden fallen gelassen.

