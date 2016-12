Ammoniak-Emissionen markant reduziert

Vermischtes

Die Kantone Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug starteten 2010 ein überkantonales Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniakverluste aus der Landwirtschaft. Das zeitlich auf sechs Jahre befristete Projekt zeigt Wirkung: Die Ammoniakemissionen aus der Nutztierhaltung konnten gegenüber 2007 um 206 Tonnen Ammoniak-Stickstoff verringert werden. Das Projektziel wurde damit zu 94 Prozent erreicht.

Ammoniak-Emmissionen werden zum grössten Teil durch die Landwirtschaft verursacht. Amonniak entsteht aus Kot und Harn der Nutztiere. Der darin gebundene Stickstoff an sich ist ein wertvoller Nährstoff für das Pflanzenwachstum. Entweicht Ammoniak aber gasförmig in die Luft, wird er verfrachtet und führt zur Überdüngung und Versauerung empfindlicher Lebensräume. Er schwächt beispielsweise die Widerstandskraft der Wälder oder beeinträchtigt die Artenvielfalt in empfindlichen Ökosystemen (z. B. Moore). (pd)