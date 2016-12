Nach Todesdrohung Strafanzeige eingereicht

Politik

Auf dem Sozialdienst der Gemeinde Altendorf ist eine Drohung gegen Leib und Leben ausgesprochen worden. Die Gemeinde hat deshalb Strafanzeige eingereicht. Hausverbote sollen künftig konsequent durchgesetzt werden.

von Daniel Koch



An den Schaltern der Gemeinde Altendorf ist es in der letzten Zeit vermehrt zu Pöbeleien und Beschimpfungen durch verschiedene Kunden gekommen. Nun ist den Verantwortlichen der Kragen geplatzt. Unmissverständlich weist die Gemeinde darauf hin, dass Verhalten, welches jeglichen Anstand vermissen lässt, nicht länger akzeptiert wird. Fehlbare haben mit einem Hausverbot oder gar einer Strafanzeige zu rechnen, wenn sie den Bogen überspannen. Dies werde künftig konsequent so gehandhabt. Der Gemeinderat Altendorf weist in einer Mitteilung darauf hin, dass man Verständnis habe, wenn «bei gewissen Themen impulsiver diskutiert wird», zu Drohungen gegen die Angestellten dürfe es aber nicht kommen. Dies sei nicht tolerierbar. Laut Gemeindeschreiber Roger Spieser sind es gleich mehrere Vorfälle mit verbalen Entgleisungen, die sich in der letzten Zeit auf verschiedenen Ämtern der Gemeinde ereignet haben. Betroffen gewesen seien vor allem das Sozial- und gelegentlich das Bauamt, da dort «wichtige Entscheide getroffen werden».



Hausverbot in Lachen

Nach den gehäuft aufgetretenen Vorfällen sei es nun an der Zeit, ein Zeichen zu setzen, so Spieser. Schliesslich versuchten alle Verwaltungsangestellten die Kunden auf freundliche Art und Weise zu empfangen. Da dürfe man erwarten, dass auch die Kunden anständig bleiben. Grundsätzlich sei das Einvernehmen aber auch in Altendorf gut, die negativen Einzelfälle hätten sich nun einfach summiert.



Eine Umfrage bei den grösseren Gemeinden in Ausserschwyz zeigt, dass es allgemein um den Umgangston nicht schlecht bestellt ist. Drohungen hat es in der letzten Zeit nur in Altendorf gegeben. Und in Lachen ist zurzeit noch eine Person mit einem Hausverbot belegt. Kommt es doch wieder zu ernst zu nehmenden Drohungen, ist es wichtig, dass den betroffenen Mitarbeitern zur Verarbeitung des Vorgefallenen professionelle Hilfe zur Verfügung gestellt wird.