Die Entzüge der Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums nahmen stark zu

Politik

Im Jahr 2015 hatten im Kanton Schwyz 146 Fahrzeuglenker ihren Fahrausweis «in der Wösch», weil sie von der Polizei beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt wurden. Im Jahr 2006 waren erst 26 Personen betroffen.

von Daniel Koch



Der Schweizer Gesetzgeber ist bei den Substanzen THC (Cannabis), freies Morphin (Heroin, Morphin), Kokain, Amphetamin, Methamphetamin und Designerdrogen (etwa Ecstasy) hart: Wird der Konsum einer dieser Drogen bei einem Fahrzeuglenker nachgewiesen, ist der Missetäter seinen Fahrausweis für mindestens drei Monate los. Und wer innerhalb von zehn Jahren drei Mal positiv getestet wurde, muss den Brief gleich für zwei Jahre abgeben. Das Überschreiten des Nulltoleranz-Grenzwertes wird als Fahrunfähigkeit gewertet und ist damit – wie eine Blutalkoholkonzentration ab 0,8 Promille – eine schwere Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz. Anders als beim Konsum von Alkohol, wo es die Ordnungshüter im Bereich zwischen 0,5 und 0,79 Promille Blutalkoholkonzentration (Angetrunkenheit) bei einer Verwarnung und Busse belassen können, sofern keine weiteren oder früheren Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften mitspielen, gibt es bei Drogenkonsum keine Abstufung. Allerdings gelten für einen tatsächlichen Nachweis Grenzwerte. Dieser beträgt für THC 1,5 Mikrogramm pro Liter Blut, für die anderen Stoffe 15 Mikrogramm pro Liter.



Im Kanton Schwyz haben immer mehr Motorfahrzeuglenker ihren Brief weg, weil sie Drogen konsumiert haben. Dies zeigt die «Statistik der Administrativmassnahmen im Strassenverkehr» des Bundesamts für Strassen (Astra), welche jährlich veröffentlicht wird. Im Jahr 2006 wurde demnach lediglich 26 Personen wegen Drogenkonsums der Führerausweis entzogen. Im Jahr 2015 liegt diese Zahl bei 146. Das sind mehr als fünfmal so viele Entzüge als noch vor neun Jahren. Am höchsten war der Wert mit 152 Entzügen im Jahr 2014. Um Missetäter aufzuspüren, setzt die Kantonspolizei Schwyz auf Drogenschnelltests. Aber nicht nur: «Dies ist für uns einfach ein Mittel, das zur Verfügung steht, es ist aber nicht Voraussetzung», sagt Kapo-Mediensprecher David Mynall. So dienen den Polizisten auch festgestellte Symptome wie etwa gerötete Augen als Anhaltspunkte, um weitere Schritte zu veranlassen. In Sachen Betäubungsmittel gilt für die Polizei nach wie vor der Grundsatz des Anfangsverdachts. Das heisst: Die Kontrollierten müssen einen fahrunfähigen Eindruck hinterlassen, damit die Beamten einen Drogentest vornehmen dürfen. Fällt dieser positiv aus, müssen im Spital weitere Unter-

suchungen gemacht werden. Anders beim Alkohol: Seit dem 1. Oktober ist die Polizei berechtigt, Alkoholmesskontrollen auch dann durchzuführen, wenn bei den Verkehrsteilnehmern kein Verdachtsmoment besteht. Wer einen Unfall baut, muss aber immer mit einer Kontrolle rechnen.