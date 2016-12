Zahlreiche Blaufahrer erwischt

Vermischtes

Schon vor Weihnachten «geprostet»: In der Nacht vor Heiligabend erwischte die St. Galler Polizei zahlreiche Blaufahrer. Bild Bilderbox

Am Abend und in der Nacht vor Heiligabend gingen der Kantonspolizei St. Gallen zahlreiche Blaufahrer ins Netz.

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen waren zahlreiche Verkehrsteilnehmer in nicht fahrfähigem Zustand unterwegs. Es kam deswegen sogar zu Unfällen.

Freitag:

18: 55 Uhr, Rheineck, Appenzellerstrasse: 48-jähriger, alkoholisierter Velofahrer selbständig gestürzt und verletzt worden. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

19:55 Uhr, Flawil, Wilerstrasse: 39-jähriger Autofahrer bei Verkehrskontrolle angehalten. Beweissichere Atem-Alkoholprobe ergab 0.72 mg/l – Führerausweis abgenommen.

20:40 Uhr, Schänis, Biltnerstrasse: 24-jähriger Autofahrer bei Verkehrskontrolle angehalten. Atemlufttest zeigte Alkohol – Weiterfahrt untersagt.

21:05 Uhr, Schänis, Biltnerstrasse: Ein 56-jähriger Autofahrer sollte bei einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Er missachtete jedoch das Haltezeichen des Polizisten und fuhr weiter. Nachdem die Polizisten ihm mit dem Polizeiauto folgten, hielt er zunächst an, setzte seine Fahrt aber erneut werden. Etwas später gelang es, den Autofahrer trotzdem anzuhalten. Die beweissichere Atem-Alkoholprobe ergab 1.02 mg/l – Führerausweis abgenommen.

21:18 Uhr, Flawil, Wilerstrasse: 48-jähriger Autofahrer bei Verkehrskontrolle angehalten. Atemlufttest zeigte Alkohol – Weiterfahrt untersagt. (kaposg)