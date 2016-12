Grosses Eisschnitzen am Lachner Hafen

Vermischtes

Jung und Alt machte sich ans Werken. Bild am

Am Hafen von Lachen wurde am Stephanstag Eis geschnitzt.

Erstaunlich, wie schnell aus einem 120 kg schweren Eisblock ein Eisbild entsteht. Doch das Schnitzen ist nicht ganz ohne, so waren die meisten Besucherinnen und Besucher froh um fachkundige Anleitungen durch erfahrene Eisschnitzer. Kinder beteiligten sich ebenso engagiert wie Erwachsene, und schon nach einer Stunde zeichneten sich in Farbe getauchte Eiswerke ab, nach zwei Stunden wurden auch die letzten fertig. (am)

