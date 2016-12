«Wir kämpfen für den Schulstandort Leutschen»

Politik

Der Gemeinderat Freienbach will die Bevölkerung in die Anhörung zur Schliessung der MPS Leutschen miteinbeziehen und plant für den 22. Februar 2017 eine ausserordentliche Gemeindeversammlung.

von Michèle Fasler



Der Bezirksrat Höfe beabsichtigt bekanntlich, die MPS Leutschen in Freienbach zu schliessen. Das Bildungsdepartement des Kantons Schwyz führt zu ­diesem Vorhaben eine Anhörung der betroffenen Gemeinden und Bezirke durch. Doch auch die Freienbacher Bevölkerung soll sich zum Thema ­äussern können. Auf der Homepage der Gemeinde ist ab sofort das Dossier «Schliessung MPS Leutschen» aufgeschaltet. Die Fragen des Bildungsdepartements zur geplanten Schliessung sind im Dokument «Anhörung Gemeinde» aufgelistet.

Appell an die Bürger

Bis zum 3. März haben die Bürger nun die Gelegenheit, ihre Meinung kund­zutun und sich schriftlich an den ­Gemeinderat zu wenden. «Ich appel­liere an alle Einwohner: Schreiben Sie uns Briefe oder E-Mails! Machen Sie mit, werden Sie ­aktiv», ruft Freienbachs Gemeindepräsident Daniel Landolt auf.

Briefe können an den Gemeinderat Freienbach, Unterdorfstrasse 9, 8808 Pfäffikon, E-Mails an mpsleutschen@freienbach.ch gesandt werden.

Nebst der informellen Befragung möchte der Gemeinderat aber auch eine formelle Antwort der Stimmbürger. Aus diesem Grund findet am Mittwoch, 22. Februar, in der Turnhalle Schwerzi eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt. Dem Bürger wird ein Nachkredit in der Höhe von 10 000 Fr. zum Voranschlag 2017 beantragt. Dieser soll dazu dienen, ­Beratungsaufwände für einen Kampf zur Beibehaltung der Schule Leutschen zu finanzieren. «Leider ist es von Gesetzes wegen nicht zulässig, dass die Bürger über den Erhalt der MPS Leutschen abstimmen», erklärt Daniel Landolt. «Ich kann jedoch die Stimmbürger um Geld bitten, damit wir die ­finanziellen Möglichkeiten haben, um für unsere Schule zu kämpfen», betont der Gemeindepräsident.

Regierung entscheidet

Das letzte Wort zur MPS Leutschen hat nicht der Freienbacher Stimmbürger, sondern die Regierung. Diese wird das Gesuch des Bezirksrats Höfe um die Aufhebung des Schulstandorts Freienbach abschliessend behandeln. Die Anhörung der betroffenen ­Gemeinden, der Nachbargemeinden Altendorf und Lachen und der Bezirke March und Höfe dauert noch bis am 24. März 2017.