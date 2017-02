Konsumhaltung in der Medizin verdrängt auch den Hausarzt

Vermischtes

Im Kanton Schwyz decken 97 Hausärzte die medizinische Grundversorgung ab, wobei die Region Ausserschwyz besser versorgt ist als Innerschwyz. Das bedeutet, dass es auf 1500 Einwohner einen Hausarzt gibt, sagt Dr. Daniel Burger, Präsident der Schwyzer Ärztegesellschaft. Dies dürfe als «noch genügend» bezeichnet werden.

Ist der Hausarzt ein Auslaufmodell oder gar vom Aussterben bedroht – wie eine seltene Tierart? Mitnichten! Es gäbe wohl Regionen, die «schlechter dran» sind, sagt Daniel Burger, Präsident der Schwyzer Ärztegesellschaft. Doch: «In unserem Kanton gibt es pro 1500 Einwohner eine Hausärztin oder einen Hausarzt. 97 Ärzte

sind bei uns Mitglied. Gemäss Ärztestatistik der FMH – Berufsverband Schweizer Ärztinnen und Ärzte – schwankt die Grundversorgerdichte in der Schweiz in Stadt und Land stark. Auf einen Arzt kommen zwischen 350 und 3300 Einwohner», so Daniel Burger weiter. Das heisst, dass Schwyz in etwa im Mittelfeld liegt. Solche Zahlen sind aber mit Vorsicht zu geniessen, da die Arbeitspensen stark schwanken.

Ein klarer Trend in der Grundversorgung ist der Wandel von der Einzelpraxis zu Ärztezentren. Dieser dauert schon länger an. Trotzdem sei die Einzelpraxis kein Auslaufmodell, auch wenn die Nachfolge nicht immer einfach sei, weiss Burger. Im Bezirk Schwyz etwa hätten Ärzte mehr Mühe einen Nachfolger zu finden als in der Region Ausserschwyz. Und auch Innerschwyzer Gruppenpraxen würden oft länger nach einem Arzt suchen müssen. (am)

Ausführlicher Bericht in der Ausgabe vom Freitag.