Vermischtes

Neue P+R Anlage wird in Betrieb genommen

Die neue P+R Anlage am Bahnhof Lachen wird in den kommenden Tagen in Betrieb genommen. Bild Hans-Ruedi Rüegsegger

Im Zusammenhang mit der Kernentlastungsstrasse in Lachen entstand am Bahnhof eine neue P+R Anlage. Wie die Gemeinde Lachen mitteilt, wird diese in den kommenden Tagen in Betrieb genommen. Die bestehenden Parkplätze zwischen Bahnhof und Kreisel Rütli werden hingegen aufgehoben.