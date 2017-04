Martin Ziegler scheitert auch in Lausanne

Vermischtes

Die im Rahmen des Schwyzer Justizstreits von alt Kantonsgerichtspräsident Martin Ziegler gegen Professor Paul Rick­li und Mitbeteiligte eingereichte Strafanzeige wegen Ehrverletzungs- und Amtsdelikten ist endgültig vom Tisch.

Der Streit steht im Zusammenhang mit der Schwyzer Justizaffäre und dem vor rund vier Jahren präsentierten ­Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK «Justizstreit»). Alt Kantonsrichter Martin Ziegler sah sich in diesem Bericht in seiner Ehre verletzt und warf den ­Autoren des Berichts Amtsmissbrauch, Amtspflicht- und Amtsgeheimnis­verletzung vor. Der vom Regierungsrat des Kantons Schwyz eingesetzte ausser­ordentliche Staatsanwalt nahm das Verfahren jedoch nicht an die Hand. Eine dagegen erhobene Beschwerde Martin Zieglers wies das Schwyzer Kantonsgericht im Juli 2016 ab.

Bundesgericht pfeift Kantonsgericht zurück

Kürzlich hatte sich auch das Bundes­gericht mit dem Streit zu befassen. Es hat die Beschwerde Martin Zieglers abgewiesen, soweit es überhaupt darauf eingetreten ist. Die Lausanner Richter haben die Legitimation von Martin Ziegler zur Erhebung einer ­Beschwerde in weiten Teilen verneint. Deshalb ist das Gericht auch nicht auf den Hauptantrag Zieglers eingetreten, den Fall zur Durchführung einer Strafuntersuchung an die Staatsanwaltschaft zurückzuschicken. (tzi)