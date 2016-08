Boulevard

Zwei Verletzte bei Frontalkollision in Unterentfelden AG

Bei einer Frontalkollision sind zwei Autolenker am Freitagmorgen in Unterentfelden AG verletzt worden. Ein 27-jähriger Schweizer war auf der Suhrentalstrasse in Richtung Aarau aus zunächst unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.