Van Genechten sorgt für weiteren IAM-Etappensieg

Sport

Michel Thétaz, der Besitzer der Westschweizer Radsport-Equipe IAM, durfte sich über einen weiteren Etappensieg seines Teams an einer der drei grossen Rundfahrten freuen.

Jonas van Genechten gewinnt die 7. Etappe der Vuelta im Massensprint. Der Belgier beschert dem Schweizer IAM-Team damit auch bei der dritten grossen Rundfahrt des Jahres einen Etappenerfolg.

Rad. – Seit Michel Thétaz, der Besitzer von IAM, verkündet hat, auf Ende Saison sein Engagement zu beenden und die Radsport-Equipe aufzulösen, läuft es wie geschmiert. Im Giro d'Italia gewann der Deutsche Roger Kluge die 17. Etappe, an der Tour de Suisse entschied Jarlinson Pantano die Bergetappe von La Punt nach Davos für sich, wenige Wochen später doppelte der Kolumbianer mit dem Gewinn des 15. Teilstücks bei der Tour de France nach.

Nach dem Etappenerfolg von Jonas van Genechten an der Spanien-Rundfahrt kann das IAM-Team an allen drei grossen Rundfahrten (Giro, Tour, Vuelta) einen Etappenerfolg vorweisen. Mit 29 Jahren gehört Van Genechten zu den routinierteren Fahrern im Feld und als solcher verwies er den Italiener Daniele Bennati und den Spanier Alejandro Valverde im Massensprint auf die Plätze 2 und 3.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Veränderungen. Dem Kolumbianer Darwin Atapuma ist es erneut gelungen, das rote Leadertrikot zu verteidigen. In den nächsten Tagen wird der 28-Jährige BMC-Profi allerdings stark gefordert sein. Die drei Etappen bis zum Ruhetag am Dienstag enden allesamt mit einer Bergankunft. (si)