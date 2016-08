Chiudinelli qualifiziert sich für das US Open

Sport

Marco Chiudinelli steht zum fünften Mal in seiner Karriere beim US Open im Hauptfeld.

Tennis. – Der in der Weltrangliste als Nummer 144 geführte Basler setzte sich in der 3. und letzten Qualifikationsrunde gegen den Slowaken Jozef Kovalik (ATP 125) mit 7:6 (7:5), 7:5 durch. Auf wen der 34-Jährige in der 1. Runde trifft, steht noch nicht fest. Chiudinelli stand letztmals 2014 beim US Open im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. (si)